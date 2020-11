Wir haben uns daran gewöhnen müssen: Es wird gehortet. Nudeln. Klopapier. Mehl. Hefe. Neuerdings scheinbar auch Sand. Tatort: ein Wiesentheider Sandkasten in der Eisenbergringstraße. Gleich vier Kubikmeter Sand verschwanden dort von einem Spielplatz. Für die verwerfliche Tat gibt es keine Entschuldigung – außer, das Sandmännchen musste einen Notstopp einlegen und die Vorräte auffüllen. Jedenfalls drücken wir der Polizei jetzt alle verfügbaren Daumen: Mögen die Ermittlungen nicht im Sande verlaufen. Und dem Dieb sei gesagt: Den Kopf in den Sand zu stecken hilft nicht!

Es gab noch eine weitere ungewöhnliche Polizeimeldung diese Woche, die uns vor Augen führte: Pilze sammeln kann gefährlich sein. Bisher dachten wir allerdings, das bezieht sich auf die Pilze selber, wenn also die Unterscheidung zwischen Speise- und Giftpilz misslingt.

Jetzt ist klar: Die Gefahr lauert noch an einer ganz anderen Stelle. Das führte uns der Fall einer Frau vor Augen, die im Ilmbacher Wald nach Pilzen Ausschau hielt und sich dabei verlief . Zum Glück hatte die 33-Jährige ihr Handy dabei und darüber hinaus auch noch Empfang, was ja mitunter selbst in Städten nicht ganz einfach ist.

Eine Stunde später war die Pilzesammlerin gerettet und zurück blieb die Erkenntnis, dass es auch im Landkreis Kitzingen sehr, sehr einsame Stellen gibt. Ilmbach, so verrät uns das Online-Lexikon Wikipedia, ist ein Weiler in der Gemarkung des Prichsenstädter Ortsteils Kirchschönbach, der auf einer Anhöhe von 325 Metern über dem Meeresspiegel im Steigerwald liegt. Und, jetzt kommt's: "Zur Volkszählung am 25. Mai 1987 wurden sechs Einwohner in zwei Wohngebäuden nachgewiesen." Puh, das klingt schon sehr einsam. Und "nachgewiesen" hört sich in diesem Zusammenhang wie eine Meldung vom Mars an: "Leute, eine Sensation! Es wurden tatsächlich Spuren von Leben nachgewiesen."

Schnell zurück nach Kitzingen in die Stadt, wo die vielleicht beste Meldung der Woche im Sozialausschuss des Landkreises verkündet wurde: Bis Mitte Dezember wird ein Impfzentrum errichtet, um Covid endlich den entscheidenden Schlag zu versetzen. Der entsprechende Auftrag erreichte das Landratsamt übrigens am Montag um 18.39 Uhr. Dieser Zeitpunkt sollte an dieser Stelle einfach mal für die Nachwelt festgehalten werden.

Übrigens, jetzt können wir es Ihnen ja verraten: Wenn der Impfstoff nicht gekommen wäre, hätte es einen anderen Plan gegeben: Das Coronavirus wäre dann einfach im Ilmbacher Wald ausgesetzt worden.