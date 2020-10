Was es heißt, in die Röhre zu schauen, ist jetzt endlich klar: Auf dem Schwanberg in Rödelsee gibt es einen neuen Aussichtspunkt , vornehm „terroir f“ genannt. Manche sagen auch „RöRö“, das für Rödelseer Röhre steht. Was genau es mit der Röhre auf sich hat – da scheiden sich die Geister. Irgendwas mit Kunst, sagen die einen. Andere sehen ein Refraktometer, also ein Ding, wie es die Winzer für die Bestimmung der Öchslegrade nutzen. Wieder andere sagen: Ist doch klar, das ist ein Fernrohr.

Stimmt aber alles nicht. Die Röhre ist ein Vorbote der geplanten Seilbahn. Wer genau hinschaut, kann es gut erkennen: Genau so sehen die handelsüblichen Seilbahnstationen in den Bergen aus. Die Röhre ist auch deshalb spannend, weil sie aus Corian ist. Dabei handelt es sich, so durften wir lernen, um einen mineralisch-organischen Verbundwerkstoff. RöRö besteht aus erstaunlichen 3069 Teilen. Ohne Schrauben übrigens. Für die hat es bei Kosten von 342 000 Euro dann einfach nicht mehr gereicht.

Die ersten Hochzeiten haben an dem inzwischen fünften magischen Ort im Landkreis bereits stattgefunden. Heiraten im Fernrohr – eine Verbindung mit Weitsicht. Auch ungebetene Gäste waren schon da, ein Pärchen soll nachts um drei Uhr in der Röhre verschwunden sein. Da die Gemeinde vor einiger Zeit aus Angst vor Vandalismus eine stattliche Zahl Wildkameras überall im Ort aufgehängt hat, wird auch die Röhre überwacht – und das Paar flog auf. Deshalb der dringende Hinweis: Wer Rödelsee besucht, sollte besser nach versteckten Kameras Ausschau halten.

In die Röhre geschaut, wenn auch ganz anders, hat am Wochenanfang auch Schwarzach. Telefon- und Internet-Ausfall in allen sechs Ortsteilen. Die fehlende Verbindung zur Außenwelt traf sogar das Kloster – wobei man dort ja zumindest noch den Draht nach oben hatte. Und die gute, alte Post kam ja auch noch, wenn auch 51 Jahre zu spät . Am 20. April 1969 wurde eine Postkarte aus Rom abgeschickt, jetzt traf sie ein. In diesem Fall könnte das mit der Schneckenpost tatsächlich so gewesen sein.

Bleiben wir noch eben in Schwarzach: Dort wird künftig verstärkt ein Auge auf den ruhenden Verkehr geworfen, die Gemeinde schließt sich der Kommunalen Verkehrsüberwachung der Stadt Dettelbach an. Es werden also künftig verstärkt die Politessen unterwegs sein. Und Falschparker gucken ab jetzt, na klar, in die Röhre.