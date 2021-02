Faschingsausklang, Internationaler Tag der Regenwürmer und Single-Alarm in einem Vokacher Einkaufsmarkt – es war wieder einiges los diese Woche. Das galt auch für die Temperaturen: Von der Eiswüste ging's direkt rauf bis fast in den 20-Grad-Bereich. Vom Winterschlaf zum Frühlingserwachen in 48 Stunden. Rund um Kitzingen konnte sogar beobachtet werden, wie die ersten Rasenmäher aus dem Süden zurückkehrten.

Es konnte kein Zufall sein, dass bei sommerlichen Temperaturen die aufregendste Meldung der Woche aus Sommerach kam. Dort ereignete sich nicht weniger als eine Weltsensation. Es geht um ein neu gebautes Toilettenhäuschen am Parkplatz „Schwarzacher Tor“ . Der Parkplatz und damit auch das Klo – übrigens in Holzständerbauweise, wie wir einem Bericht aus dem Gemeinderat entnehmen durften – hat eine eigene postalische Anschrift erhalten. Schöne Idee, es läuft in Sommerach! Briefe an die Lindenallee 2 landen also fortan im Parkplatz-Klo. Das dürfte in Deutschland einmalig sein. "Stilles Örtchen, Lindenallee 2, 97334 Sommerach". Die erste Postkarte ist schon unterwegs, mal sehen, was passiert. Mehr als ein Griff ins Klo kann's ja nicht werden.

Drei Lebensjahre verstreichen auf dem Klo

Sich einen Gruß auf dem Klo zukommen zu lassen, macht schon deshalb Sinn, weil der Mensch einen nicht unerheblichen Teil seiner Lebenszeit auf dem Lokus sitzt. Bei oft großen Geschäften. Um genau zu sein: Etwa drei Jahre verbringt jeder von uns auf dem Klo. Pro Tag gut 20 Minuten. Bei so viel Zeit ist es gerechtfertigt, sich ab und zu mal eine Karte zu schreibt. Wenigstens am Welttoilettentag.

Während also die Geschichte des Klos gerade umgeschrieben wird, drohte eine nicht minder große Sensation fast unterzugehen: In Wiesenbronn gibt es die längste Keilerei der Menschheitsgeschichte. Der endlose Zoff wird seit Mitte des 18. Jahrhunderts ausgetragen. Am Dachfenster des Rathauses kloppen sich zu jeder halben und vollen Stunde ein Häcker und ein Bauer. Macht 48 Keilereien pro Tag. Seit Jahrhunderten.

Der 30-Jährige Krieg ist nichts dagegen

Der Streit zwischen den besser gestellten Bauern und den nicht so betuchten Häckern will einfach keinen Sieger finden. Bei dem historischen Glockenspiel schlagen eine Mistgabel und eine Hacke aufeinander ein – das nennt man Hauen und Stechen. Wer also bisher dachte, der 30-Jährige Krieg sei lang gewesen, war noch niemals in Wiesenbronn.