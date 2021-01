Hören Sie es noch Quietschen? Was für eine Vollbremsung! Da freut sich Kitzingen, dass nach Jahren des Leidens der Kitzinger Bahnhof endlich einem unwilligen Investors entrissen und in die Hände der Stadt gegeben wird. Heldengeschichten entstehen. Eine rosige Zukunft wird nach Jahren des Leidens an die Farbe-abblätternde Bahnhofswände gemalt. Nie mehr in der Kälte frieren! Endlich wieder ein Klo! Geschäfte! Fahrkartenverkauf! Irgendwann barrierefrei! Kurzum: das Bahnhofs-Paradies!

Und dann das: Scheinbar gibt es Pläne der Stadt , den Bahnhof gleich wieder zu verkaufen. Erneut an einen privaten Investor. Gleicher Fehler. Ende der Freude. Entsetzen. Vollbremsung.

Vor Schreck bekamen wir sogar eine Wortfindungsstörung. Vielleicht können Sie ja helfen: Wie heißen diese komischen Blasen vor Gaststätten, in denen man wetter- und coronageschützt essen kann? In Volkach wird gerade darüber debattiert, ob man solche Glaskästen vor fränkische Wirtschaften stellen kann, um so die Freiluftsaison zu verlängern. Im kleinen Kreis mit zwei Hausständen in einer Blase feiern wäre in Pandemiezeiten nicht die schlechteste Idee. Aber wie heißen die Dinger? Bubble? Unser Redaktions-Besserwisser schlug Kalt-Gewächshaus vor. Sagen wir mal so: Bis die Dinger serienreif sind, hat sich bestimmt auch ein Namen gefunden.

Wobei Bubble gar nicht schlecht ist - zumindest besser als Kalt-Gewächshaus. Irgendwie sind ja gerade alle in irgendwelchen Bubbles. Die Kollegen-Bubble. Die Familien-Bubble. Nicht zu vergessen: die Social-Bubbles. Alles Bubbles. Wobei man sich für eine Bubble entscheiden muss, weil sonst die Ansteckungsgefahr zu groß ist. Man kann aber auch einfach zu Hause bleiben und Bubble-Gum kauen.

Vielleicht gibt es ja längst auch eine Park-Bubble? Weil ja überall Parkplatz-Probleme auftauchen. Aktuell wird über die Nöte in Kitzingen berichtet, zuletzt hatte das Thema auch den Rödelseer Rat beschäftigt. Dort liebäugelt man jetzt mit einer Parkscheune samt Auto-Aufzug. Und: Wer öffentliche Parkplätze auf seinem Grundstück schafft, soll sogar eine Herdprämie von 1500 Euro bekommen. Bevor wir jetzt vor Schreck wieder Wortfindungsstörungen bekommen, wollen wir schnell noch den Merksatz der Woche loswerden: Von Rödelsee lernen heißt parken lernen.