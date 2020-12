Es gibt ja die immerwährende Diskussion, ob das Glas nun halb voll oder halb leer ist. Nur manche kümmern sich darum nicht, weil sie sowieso immer aus der Flasche trinken. Klar ist aber auch: Mit der optimistischen Version kommt man meist besser durchs Leben. Weshalb wir an dieser Stelle den Kitzinger Kreisjugendring zum König der Optimisten für diese Woche küren.

Das liegt an dem Programm für 2021, das der KJR jetzt veröffentlichte – mit jeder Menge toller Veranstaltungen. Von Vater-Kind-Camp über Geocaching bis hin zu einem Zeltlager. Selbst eine Survival-Adventure-Tour ist dabei. Das spricht sich "Sörweifel-Ädwendscher" aus und es geht dabei ums Überleben in der Wildnis. Man lernt also was fürs Leben. Jetzt muss das alles nur noch stattfinden. Wir gratulieren dem KJR zu dem Mut, das alles überhaupt ins Auge zu fassen. Zumal es richtig gut tut, in planlosen Zeiten einen Plan zu haben.

Viel Arbeit für die Impfzentren

Wobei sich bei dem bösen C-Wort jetzt endlich etwas tun könnte: Kitzingen hat seit dieser Woche zwei Impfzentren . Zu früh jubeln sollte man aber nicht: Bei 400 Impfungen am Tag und gut 90 000 Einwohnern dauert es schlappe 225 Tage, bis so ziemlich alle geimpft sind. Wir haben also noch einiges vor uns.

Den aktuellen Lockdown zum Beispiel. Anfang der Woche war noch einmal alles unterwegs, was laufen konnte. Auf die Infizierten-Zahlen in zwei Wochen können wir uns schon mal freuen. Zumal es an Weihnachten auch wieder Lockerungen geben soll. Wobei das nur etwas für Mathematiker ist, weil es viel zu rechnen gibt: Wenn beispielsweise die alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern und einem Goldhamster die Oma und den Opa einlädt – was ist dann mit der geschiedenen Erbtante und dem Vater der Kinder?

Spannende Weihnachten stehen uns bevor

Entsprechende Gedanken standen am Vor-Lockdown-Tag auch bei einem Rentner-Plausch am Kitzinger Marktplatz im Mittelpunkt. Es ging um die Frage, wie man an Heiligabend nach dem Besuch der Kinder um 21 Uhr vor der Ausgangssperre wieder daheim sein soll. Oder was ist, wenn die –inzwischen oft schon ausgebuchten – Christmetten erst um 20 Uhr beginnen? Was, wenn der Zug mal wieder Verspätung hat? Wird alles sehr spannend, ein Sörweifel-Ädwendscher ist nichts dagegen.

Beim Hektik-Kauf der letzten Geschenke am Wochenanfang soll es übrigens in einem Kitzinger Geschäft zu folgender Szene gekommen sein. Eine Verkäuferin eilt herbei, um einen der Teilnehmer des Rentner-Treffs vom Marktplatz zu beraten. "Eine gute Wahl haben Sie da getroffen, ein ganz besonderes Geschenk! Da wird sich Ihre Frau freuen!" Darauf der Mann: "Dann nehme ich es lieber nicht!" Sie sehen: Es wird wirklich Zeit, dass Corona endlich vorbei ist!