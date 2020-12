Es gibt in diesen Tagen drei eiserne Regeln. Erstens: Corona macht die Menschen bekloppt. Zweitens: Weihnachtsmänner sind sowas von systemrelevant. Und Drittens: Für Adventskalender ist man nie zu alt. Erst recht nicht, wenn sich in dem Adventskalender Unterhosen befinden, auf denen lustige und systemrelevante Weihnachtsmänner aufgedruckt sind. Aber das vergessen Sie jetzt am besten gleich wieder, schließlich sind wir hier eine seriöse Kolumne.

Das Schöne an Adventskalendern ist ja, dass einen Monat lang alle Türen aufgehen. Das sollte man genießen. Zumal jetzt schon feststeht, dass auch genügend Türen wieder zufallen. In Kitzingen zum Beispiel die Tür der Tiefgarage unter der Sparkasse. Ende Dezember ist dort Schluss, weil sich Stadt und Sparkasse in die Wolle bekommen haben. Das Parkhaus muss saniert werden , beide Seiten konnten sich aber nicht auf ein gemeinsames Vorgehen einigen.

Es droht ein Park-Chaos. Dazu ein jahrelanger Rechtsstreit, der zermürbend und am Ende wahrscheinlich so teuer ist, dass sogar eine Luxus-Sanierung möglich gewesen wäre. Dabei weiß doch jedes Kind: Vor Gericht, auf hoher See und in Parkhäusern ist man in Gottes Hand.

Während also die Parkplatz-Situation zu eskalieren droht, ist man bei der Parküberwachung schon einen Schritt weiter. Es gibt nicht wenige, die felsenfest der Meinung sind, dass in Kitzingen weltweit gesehen am strengsten kontrolliert wird. Weshalb hin und wieder auch von Knöllchen-City zu hören ist. Auf alle Fälle kann man festhalten, dass es sehr umtriebige Politessen gibt. Es ist praktisch unmöglich, nicht erwischt zu werden. Oder anders gesagt: Es ist um einiges wahrscheinlicher, eine Weihnachtsmänner-Unterhose im Adventskalender zu haben.

In Volkach geht man gerade den umgekehrten Weg: Der Stadtrat Volkach beschert seinen Bürgern und den Gewerbetreibenden ein Adventsgeschenk. Ab sofort ist das Parken in der Altstadt – bis Ende Januar – für zwei Stunden frei . Und jetzt kommt der zweitschönste Satz der Woche: "Die Parkscheinautomaten werden mit einer Folie abgehängt", hieß es in der entsprechenden Pressemitteilung. Das hört sich ein wenig nach Paradies an: Eine Welt, in der die Parkautomaten verhängt sind, ist definitiv eine glückliche Welt.

Jetzt wollen Sie natürlich noch den schönsten Satz der Woche wissen. Es handelt sich um einen Dialog aus der redaktionellen Telefonkonferenz, wobei der Fachmann hier ja inzwischen von Telko spricht. Bei einer der Telkos entwickelte sich dieser wunderbare Dialog: "Wie lange bist Du schon im Homeoffice?" - "3,7 Kilo!"