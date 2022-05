Volkach vor 1 Stunde

Die Geschichte von "Bagger Billy"

Das Bilderbuchkino für Kinder ab drei Jahren ist seit Jahren ein fester Veranstaltungspunkt in der Stadtbibliothek Volkach. „Mit diesem Angebot möchten wir schon die ganz Kleinen für das Buch und das Lesen begeistern“, erklärt die Leiterin der Bibliothek Claudia Binzenhöfer. Nach der Corona bedingten Pause startet das Bilderbuchkino mit "Bagger Billy" wieder durch. Die nächste Vorstellung des Kinos findet am Dienstag, 10. Mai, oder Freitag, 13. Mai, jeweils um 15 Uhr, statt. Treffpunkt ist wie immer in der Stadtbibliothek Volkach, Schelfengasse 1. Für das Bilderbuchkino ist eine Anmeldung erforderlich.