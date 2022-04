Sommerach vor 44 Minuten

Die Geschichte vom Bombardon

Eine Veranstaltung der besonderen Art erwartete die Schüler der Grundschule Sommerach vor kurzem in der Turnhalle der Schule. Der ehemalige Bürgermeister der Gemeinde Elmar Henke und der ehemalige Leiter der Musikschule Volkach Oskar Schwab überraschten die Kinder mit einer musikalischen Lesung. Im Mittelpunkt stand das von Annegret Fuchshuber verfasste und illustrierte Bilderbuch "Die Geschichte vom Bombardon und von Konrad, der es fand und wieder verlor". Elmar Henke las vor, während Oskar Schwab die Geschichte immer wieder musikalisch untermalte und zeigte, was für unterschiedliche und interessante Töne er der Tuba entlocken konnte. Ein besonderer Clou war, dass die Kinder das "originale", am Ende der Geschichte arg verbeulte und in Mitleidenschaft gezogene, Bombardon bestaunen konnten.