Die Fränkische Zwetschge im Fernsehen

Das BR Fernsehen strahlt in der Sendereihe „Unter unserem Himmel“ den Beitrag „Die Fränkische Zwetschge“ am Sonntag, 21. Juni, um 19.15 Uhr aus. Der Film von Hiltrud Reiter beschreibt den Zwetschgenbaum neben den Weinreben als ein wichtiges Kulturgut der Franken.

Der Bestand der Zwetschgen ist rückläufig – Rekultivierung ist das Gebot der Stunde. Verlorengegangenes soll wieder neu belebt, frühere Obstlandschaften wieder zum Blühen gebracht werden – auch mithilfe der Versuchsanstalt in Veitshöchheim, wie es im Presseschreiben heißt.

In vielen Haushalten, Bäckereien, Brennereien, Dörrobst-Stuben, Kochkursen und auch in den Wirtshäusern der Region rücke die Zwetschge wieder kulinarisch in den Vordergrund.Die kleine Frucht ist vielfältig einsetzbar. Schon in früherer Zeit galten Fruchtbäume und Baumgärten als besonders wertvoll.

Einen solchen Garten, vor allem mit Zwetschgenbäumen bewirtschaften die Obstbauern Dieter und Thea Barthelme aus Fahr am Main.