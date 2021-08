Volkach vor 1 Stunde

"die feisten" in Volkach: Frische Songs für Ewigkeit

Sie lieben Musik, Knoblauch und heimsten viele Kleinkunstpreise ein: Rainer und C. sind "die feisten". Das Duo gastiert mit seiner besonderen Mischung aus frischen feisten Songs und Liedern für die Ewigkeit am Dienstag, 31. August, 19 Uhr, auf der Kabarett-Bühne auf dem Weinfestplatz in Volkach. Die beiden sprühen nur so vor Geschichtensongs, die sie in einer mitreißenden Show auf die Bühne bringen, heißt es in der Ankündigung. Rainer und C. zeigen in ihren Songs, was unsere Welt so absurd macht: Junggesellenabschiede mit über 50, ewige Arschkriecher oder das verloren gegangene Wild-West-Feeling des Rauchens. Tickets sind vor Ort in der Touristinformation Volkacher Mainschleife, Tel.: (09381) 40112, oder online unter www.comoedie.de erhältlich.