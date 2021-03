Fahr vor 27 Minuten

Die Fahrer Fähre im BR-Fernsehen

Alle fünf Jahre muss "Schorsch", die Fähre bei Fahr und Baujahr 1945, zum TÜV und wird dafür aus dem Wasser gehoben. Das Bayerische Fernsehen berichtet am Sonntag, 21. März, darüber. Fährmann Philipp Jäger hat laut Pressemitteilung des BR acht Wochen lang mit Helfern an dem Schiff gearbeitet. Nun liegt "Schorsch" wieder im Wasser. Die TÜV-Prüfung ist überstanden, die Saison kann beginnen. Die Einheimischen freuen sich, denn die Fähre über den Main erspart Umwege, und zahlreiche Touristen kommen für eine kurze Schiffsreise nach Fahr am Main. Der Beitrag wird am Sonntag ab 17.45 Uhr in der Frankenschau gezeigt.