Die Engel machen den Abflug

Mit ihrem Abschiedsprogramm „Jetzt reicht's!“gastiert das Kirchenkabarett "Cherubim" am 19. und 26. März, jeweils um 19.30 Uhr, im Theatersaal des Antonia-Werr-Zentrums in Wipfeld. Nach 35 Jahren verabschieden sich die Engel von der Bühne und machen zuvor ihrem Ärger über das Bodenpersonal Luft. Ob Klimawandel, Ökumene, Missbrauch oder Frauen in der Kirche und wie die Gläubigen und die Amtskirche damit umgehen – es gibt genug Grund zur Kritik. Und die ist wie immer mit genug Schärfe und Humor gewürzt, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters. Kartenvorverkauf unter Tel.: (09385) 80 oder per E-Mail an: info@antonia-werr-zentrum.de