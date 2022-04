Schernau vor 1 Stunde

Die Dorflinde in österlichem Schmuck

Um das Ortsbild in der Osterzeit zu verschönern, trafen sich wie in den vergangenen Jahren wieder viele fleißige Helfer. Gemeinsam wurden an zwei Abenden Eiergirlanden gefertigt, Buchs, Eibe und Lebensbaum zugeschnitten, gebunden und dekoriert. Ein besonderer Dank der Landfrauen gilt den Grüngutspendern.