"Ein bisschen noch nach rechts" scheint Künstler Martin Steinert am Freitagmorgen den Mitarbeitern des Marktbreiter Bauhofs zu zurufen, als seine Skulptur "Die Doppelwelle" mit einem Kran auf die Stahl-Holzkonstruktion über dem Breitbach gehoben wurde. Der Saarbrücker Steinert stellte das Werk in zwei Wochen Arbeit direkt vor Ort her. Dabei verbrauchte er 1200 Meter Dachlatten und 5000 Schrauben, was am Ende zu einem Gesamtgewicht von gut 850 Kilogramm bei etwa 5,50 Metern Durchmesser führte.

Und Steinert war angenehm überrascht von den Reaktionen des Publikums, die er als "100 Prozent positiv" beurteilte, da habe er auch schon andere Erfahrungen gesammelt. Das Aufstellen der "Doppelwelle" am Freitag ging dann doch recht flott voran, was auch die Routine der Marktbreiter Bauhofmitarbeiter bei solchen Arbeiten zeigt. Die meisten sind seit vielen Jahren dabei, wenn alle zwei Jahre große Skulpturen in der Stadt aufgestellt werden.

Die "Doppelwelle" symbolisiert die Reaktion des Breitbaches auf Schiffe, die auf dem nahen Main vorbeifahren: Erst wird das Wasser aus dem Bach gezogen und dann wieder vehement hineingedrückt. Sie ist aber nur einer der Höhepunkte des Kunstfestes Artbreit, das nach der Coronazwangspause am Wochenende in der 19. Auflage im 28. Jahr wieder stattfinden wird.

Start ist am Samstag, 28. Mai, ab 14 Uhr mit den offenen Galerien. Richtig startet Artbreit dann am Sonntag, 29. Mai, ab 11 Uhr als Kunstfest mit Musik, mit Galerien, mit Skulpturen allenthalben und auch mit Kulinarischem in der gesamten Altstadt.