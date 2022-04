Die Eröffnung der Ausstellung "Rund um die Burg" des Bezirks Unterfranken in der Kirchenburg Mönchsondheim ist die erste seit drei Jahren im Gasthaus Schwarzer Adler – und die letzte, die von Museumsleiter Reinhard Hüßner eingerichtet wurde.

Als Vorsitzende des Zweckverbandes unterstrich Landrätin Tamara Bischof die Bedeutung der Wanderausstellung für Museen wie in Mönchsondheim. In Vertretung von Bezirkstagspräsident Erwin Dotzel stellte Eva-Maria Linsenbreder die Ausstellung vor und merkte an, dass die Gegenwart immer ein Produkt der Vergangenheit sei. Wo anders werde dies sichtbar, als im Kirchenburgmuseum, wo die Vergangenheit für jeden Besucher mit Händen greif- und erlebbar sei.

Bürger kommt von Burg

Das Wort Bürger komme von Burg und bezeichne den Bewohner einer befestigten Stadt mit besonderen Privilegien, wie Wohnung, Schutz und Sicherheit. Eine Burg stehe auch für Macht und Reichtum des Burgherren. Ihr Bau sei oft beschwerlich gewesen, doch die Bauten, Ruinen und Brücken machten sie bis heute weithin sichtbar.

Seit 2017 konzipiert der Bezirk eigene Wanderausstellungen, um Kultureinrichtungen maßgeblich zu unterstützen. Zugleich werde Neues in alten Museen unterhaltsam und leicht verständlich gezeigt, um Kultur allen näher zu bringen.

Burgen seien in der fränkischen Heimat überall zu finden, beschrieb Bürgermeister Dieter Lenzer deren Bedeutung als Getreidespeicher und Vorratskammer, die zudem Zuflucht und Schutz auch für das Umland boten. Heute sei Deutschland vergleichbar mit einer Art "Burg für ukrainische Kriegsflüchtlinge" geworden.

Überwiegend arbeitsreiche Tagesabläufe auf einer Burg

Museumsberaterin Anne Kraft versprach Besucherinnen und Besuchern bei einem Rundgang die Beantwortung vieler spannender Fragen, denn heute verbinde jeder etwas ganz anderes mit Burgen und deren Bedeutung, mit Burgherren, Burgfräuleins und anderen Bewohnern. Die Ausstellung vermittle Einblicke in das Leben und die überwiegend arbeitsreichen Tagesabläufe in einer Burg und zeige auf, wie sich ihre Bewohner ernährten, wie sie arbeiteten und welche Bedeutung die befestigte Anlage hatte.

Bischof lobte den immerwährenden Einsatz der Bürgerschaft Mönchsondheims, die bei jeder Veranstaltung mit Begeisterung dabei sei. Die Sonderausstellung ist von Daniela und Christian Kühnel konzipiert worden, Museumsleiter Reinhard Hüßner hat sie eingerichtet – es war seine letzte Ausstellung. Die Landrätin stellte den zukünftigen Museumsleiter, Nicolas Jagla, als Nachfolger Hüßners vor.

Die Sonderausstellung ist bis zum 7. Juli zu sehen. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag sowie feiertags von 10-18 Uhr.