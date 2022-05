Iphofen aktualisiert vor 1 Stunde

"Die Böhmischen Franken" kommen nach Iphofen

Zwei herrliche, charakteristische Landstriche musikalisch vereint in traditionsreicher, stimmungsvoller Musik mit modernen Akzenten: Diesen Anspruch setzen "Die Böhmischen Franken" seit elf Jahren mit Erfolg auf Bühnen in ganz Nordbayern perfekt um, schreiben die Musiker in einer Pressemitteilung. Und das wollen sie auch am Freitag, 27. Mai, in der Karl-Knauf-Halle in Iphofen tun.