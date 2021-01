Rüdenhausen vor 25 Minuten

Die Ampel in Rüdenhausen verschwindet: nach 24 Jahren



Die Fußgängerampel an der Kreuzung im Ortskern unweit des Rathauses in Rüdenhausen hat ihren Dienst getan. In der ersten Sitzung des neuen Jahres beschloss der Gemeinderat, die Lichtzeichenanlage komplett abbauen zu lassen und auf eine Reparatur zu verzichten.