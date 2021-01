Nur eine gute halbe Stunde dauerte die öffentliche Sitzung des Segnitzer Gemeinderates am Mittwoch. Auf der übersichtlichen Tagesordnung hatte Bürgermeister Peter Matterne folgende Punkte:

Die bayerische Bauordnung wurde verändert, es gibt Änderungen im Abstandsflächenrecht. Bisher musste bei Neubauten ein Abstand zur Grundstücksgrenze eingehalten werden, der der Gebäudehöhe entspricht, mindestens aber drei Meter. Hat ein Gebäude zwei Außenwände von nicht mehr als 16 Metern Länge, genügte ein Abstand, der der halben Höhe entspricht, aber mindestens drei Meter. Abweichungen waren möglich, je nach der örtlichen Beschaffenheit des Baugebietes. Künftig reicht eine Abstandsflächentiefe von 0,4 H, das heißt weniger als die Hälfte der Gebäudehöhe. Der Mindestabstand von drei Metern bleibt.

Jedoch hat eine Kommune die Möglichkeit, in einer eigenen Satzung abweichende Regelungen zu treffen. Das haben die Segnitzer getan und beschlossen, die bisherigen Abstandsregeln beizubehalten. Weitere Änderungen in der bayerischen Bauordnung sind unter anderem ein verändertes Genehmigungsverfahren, das Grundlagen für einen digitalen Bauantrag schaffen soll. Außerdem ist die Errichtung von Dachgauben im unbeplanten Innenbereich künftig genehmigungsfrei und Stellplatzregelungen sollen flexibler gestaltet werden können. Alle Änderungen betreffen neue Baugebiete, bestehende Bebauungspläne sind davon nicht betroffen.

Die gute Nachricht kam zum Schluss

Am Graben soll eine bestehende Scheune in einen Gewerberaum im Erdgeschoss samt Ferienwohnung im Obergeschoss umgewandelt werden. Dagegen hatten die Räte nichts einzuwenden. Bürgermeister Matterne wies jedoch ausdrücklich auf die Bereitstellung von genügend Stellplätzen hin, da das Grundstück an einer Straße mit Parkverbot liegt. Genehmigt wurde ebenfalls die Aufstockung einer Doppelgarage in der Frickenhäuser Straße.

Und die gute Nachricht zum Schluss: Bürgermeister Peter Matterne informierte, dass die Gemeinde rund 102 000 Euro Zuwendung erwarten darf. Die Zahlung erfolgt wegen der verminderten Gewerbesteuereinnahmen, bedingt durch die Corona-Pandemie. "Eine schöne Überraschung", kommentierte Matterne. Das Geld könne die Gärtnergemeinde gut gebrauchen.