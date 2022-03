Kitzingen vor 57 Minuten

Die 10c der Kitzinger Realschule zeigt Engagement beim Aktionstag

Am 24. März 1942, also genau vor 80 Jahren, wurden in Kitzingen jüdische Männer, Frauen und Kinder unter den Augen der Bevölkerung zum Bahnhof gebracht und mussten dort einen "Sonderzug" besteigen, der sie Richtung Izbica bei Lublin in Ostpolen brachte. Keiner von ihnen kehrte zurück.