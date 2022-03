Diamantene Hochzeit feierten kürzlich Marika und Valentin Barthel . Bürgermeister Matthias Bielek gratulierte dem Paar laut einer Pressemitteilung der Stadt Dettelbach zum Ehejubiläum und überbrachte neben einem Präsent die besten Grüße der Stadt. Eine solch lange Ehe sei „ein beeindruckendes Vorbild für viele junge Ehepaare in unserer Gemeinde“, so der Bürgermeister.

In Güntersleben lernten sich Marika und Valentin 1959 beim Tanzen kennen und gaben sich drei Jahre später, am 2. März 1962, in der Benediktinerabtei Münsterschwarzach das Ja-Wort.

60 Jahre voller Höhen und Tiefen liegen nun hinter dem Ehepaar, das sich gegenseitig unterstützt. Ihren Alltag meistern Marika und Valentin nahezu alleine. Zu den Hobbies der beiden gehören das Werkeln in der Küche, das Lösen von Kreuzworträtseln sowie Lesen und sich bei schönem Wetter im Garten beschäftigen. Von ihren drei Töchtern haben sie fünf Enkelkinder.