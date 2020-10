Volkach vor 12 Minuten

„Dialog mit dem Stein“

Die eigene Form im Stein zu finden, war das Ziel der Kurse der Volkshochschulen Gerolzhofen/Volkach unter Leitung des Bildhauers Florian Tully. Viele wollten sich mit den rauen Sandsteinblöcken unterhalten. Deshalb veranstaltete die Vhs gleich zwei Wochenend-Workshops mit dem Künstler Florian Tully. In den voll belegten Kursen konnten die Hobby-Bildhauer in konzentriertem Tun, spontanem Ausdruck und fröhlichem Miteinander ihren Zugang zur Steinarbeit finden. Unter Tullys individueller Anleitung durften sich Teilnehmer unterschiedlichen Alters mit viel oder wenig Vorerfahrung verwirklichen. Direkt aus den Rohsteinen,entwickelten sie vielfältige, oft überraschende Formen. Die manuelle Tätigkeit, die einen voll in Anspruch nimmt, ließ die Zeit verschwinden. Das Wachsen des Werkes in ständigem Wechsel harter Arbeit, stiller Betrachtung und Weiterentwicklung der gefundenen Form zur fertigen Skulptur ist eine tiefe Erfahrung. Tully nennt das „fast eine Meditation mit dem Meißel; der Stein inspiriert, fordert uns heraus, zeigt uns Grenzen, schenkt aber auch die Schönheit seiner Strukturen“. Freude an gemeinsamen Fortschritten und die Atmosphäre der Traditionswerkstatt Tully trugen ihren Teil am Gelingen bei.