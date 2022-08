Das Diakonische Werk Kitzingen eröffnet am Montag, 5. September, seine neu gebaute Tagespflege im Stadtteil Siedlung, Sickershäuser Straße.

Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung des Diakonischen Werks Kitzingen entnommen: Die großen und hellen Räume erlauben eine offene und freundliche Gestaltung der Tagespflege. Während im lichtdurchfluteten Aufenthaltsraum beispielsweise die körperliche und geistige Beweglichkeit auf spielerische Art und Weise trainiert wird, können die Gäste im Ruheraum bei passender Musik entspannen.

Die Diakonie-Tagespflege Mühlenpark wird von Montag bis Freitag von jeweils 8 bis 17 Uhr für bis zu 20 Gäste täglich geöffnet sein. Ein Fahrdienst ermöglicht den Transport am Morgen und gegen Abend auch für Menschen mit Rollstuhl. Während des Tages werden die Gäste von Pflegefachkräften und Betreuungsassistenten mit einem Betreuungsprogramm versorgt, das sich an den individuellen biografischen Fähigkeiten sowie jahreszeitlichen und aktuellen Gegebenheiten orientiert. Darüber hinaus bietet man drei Mahlzeiten an, bei denen einzelne Diäten berücksichtigt werden können.

Die Kosten für den Besuch der Tagespflege werden zum größten Teil von der Pflegekasse übernommen mit einem dem jeweiligen Pflegegrad entsprechenden Budget, heißt es in der Pressemitteilung. Die Einweihung der neuen Räume findet am 28. September statt. Es schließt sich um 17 Uhr ein "Tag der offenen Tür" an, zu dem alle Interessierten willkommen sind.

Fragen und Anmeldungen für die Diakonie-Tagespflege Mühlenpark sind möglich bei Herrn Kinstle an E-Mail TP-Muehlenpark@diakonie-kitzingen.de oder telefonisch über Tel.: (09321) 389965-0. Hier können ab sofort auch Schnuppertage vereinbart werden.