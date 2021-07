Die Diakonie Kitzingen und Schweinfurt beginnt in der häuslichen Pflege mit 21 neuen Fahrzeugen die Umstellung ihrer Flotte von insgesamt über 100 Fahrzeugen in der Region auf E-Autos. Lange wurde geplant und gerechnet, recherchiert und getestet, nun konnten die Kleinwagen mit Leasingverträgen übernommen werden, wie es in einer Pressemitteilung der Diakonie heißt.

Zehn Fahrzeuge sind in der Diakoniestation Schweinfurt-Stadt im Einsatz, sieben in Kitzingen und vier sind für Niederwerrn vorgesehen. Dort werden in Kürze die Ladesäulen installiert, an den anderen Standorten funktioniert bereits alles. Für Kitzingen ist zudem eine kleine passende Photovoltaik-Anlage vorgesehen.