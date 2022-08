Kitzingen vor 46 Minuten

DHL-Pakete aus Kitzingen klimafreundlich auf der Schiene verschicken

DHL-Privatkunden aus Kitzingen und den umliegenden Städten und Gemeinden haben ab sofort die Möglichkeit, mit dem kostenlosen Zusatzservice „Bahntransport“ Pakete noch umweltfreundlicher in den Großraum Hamburg und Kiel zu verschicken: Bei Buchungen in der Post & DHL App, in der DHL Online Frankierung sowie auf der Website der Deutschen Post können sie auswählen, ob ihre Paketsendung klimafreundlich auf der Schiene transportiert werden soll, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.