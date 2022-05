Einen Unfall mit einem flüchtigen Laster der DHL mussten die Beamten der Kitzinger Polizei am Samstag gegen 7.30 Uhr in Kitzingen bearbeiten. Der Laster mit Anhänger fuhr von der Nordtangente her kommen in die B 8 ortsauswärts ein. Ohne auf die Vorfahrt des auf der B 8 fahrenden Verkehrs zu achten, fuhr der Laster in die B 8 ein. Dabei übersah der Fahrer laut Polizeibericht den Wagen einer 22-jährigen Frau, die auf der vorfahrtsberechtigten B 8 fuhr. Die junge Frau konnte durch Ausweichen nach links zwar einen Zusammenstoß vermeiden, prallte beim Ausweichen jedoch links gegen den Bordstein und beschädigte sich dabei den Reifen. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Am Wagen der Frau entstand ein Schaden von rund 150 Euro.

Vorschaubild: © U. J. Alexander (iStockphoto)