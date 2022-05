Wiesentheid vor 1 Stunde

Deutschunterricht zum Anfassen

Vulkane, darum ging es in den vergangenen Wochen im Deutschunterricht der Klasse 5b am Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid (LSH). Bei der Erarbeitung und Analyse von Sachtexten über die Berge aus Feuer und die darin enthaltenen Satzglieder kam bei den Schülerinnen und Schülern die Frage auf, wie man wohl einen Vulkanausbruch nachstellen könnte. Dies nahm die Klasse mit ihrer Klassenlehrerin Kerstin Pfost, zum Anlass, einen solchen Vulkanausbruch nachzubacken. In der Schulküche rollten die Kinder den Teig aus, formten den Vulkanberg und füllten Erdbeermarmelade als Lava in das Innere. Darauf kam schließlich noch ein Teigdeckel mit einem Vulkanloch darin. Nach 20 Minuten wartete die Klasse 5b gespannt vor den Backöfen, um den Austritt der "Lava" aus dem "Vulkaninneren" beobachten zu können. Es herrschte freudige Aufregung, als es dann soweit war und die Berge aus Feuer am Ende auch noch richtig gut schmeckten.