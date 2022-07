Kitzingen vor 31 Minuten

Deutsche Freiwassermeisterschaften der Masters

Einmal Gold und einmal Bronze fischten die Masters der TG Kitzingen bei den Deutschen Freiwassermeisterschaften aus dem Großkrotzenburger See. Etwa 270 Teilnehmer aus 134 Vereinen kämpften bei besten äußeren Bedingungen um die diesjährigen Titel. In der Staffelentscheidung (3 x 1,25 km) schwammen Georg Harbauer, Achim Engelking und Chris Wiegand hinter dem SC Chemnitz und dem SSF Bonn in der AK 150+ zu Bronze. Über 5km gewann Chris Wiegand in der AK 45 den Titel, Hannah Voll (AK 25) schwamm auf Platz fünf und Achim Engeling (AK 55) auf Platz acht. Georg Harbauer (AK 50) belegte auf der halben Distanz Platz sechs.