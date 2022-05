Kitzingen 17.05.2022

Dettelbacher Weinmarkt vor mittelalterlicher Kulisse

Nach zweijähriger Corona-Pause findet am Donnerstag, 26. Mai, wieder der Dettelbacher Weinmarkt am Pranger statt, direkt am historischen Marktplatz. Vor der mittelalterlichen Kulisse der Kirchenzinne können die Besucher von 11 bis 19 Uhr zahlreiche Weine verschiedener Dettelbacher Winzer testen und dazu fränkische Gerichte genießen, heißt es in der Ankündigung.