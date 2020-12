Wie kann man in Corona-Zeiten einen Band-Gottesdienst feiern? Das Dettelbacher Tatort-Team um Pfarrer Uli Vogel bringt einen Gottesdienst zum Mit-Nach-Hause-Nehmen heraus, den ersten "Take away-Tatort". Mit von der Partie sind laut einer Pressemitteilung der Veranstalter das Kommissaren-Duo Chefin und Bruno und die Soko, es gibt eine kleine Geschichte über einen Tatort Gottes, Fürbitten und die Musik-CD darf natürlich auch nicht fehlen. Das alles wird garniert mit einem süßen Nachklang bei Tee und Kerzenschein.

Das Tatort-Team hat diesen Gottesdienst mit großer Freude zusammengestellt, um den Liebhabern der Gottesdienstserie auch in der dunklen Jahreszeit eine spannende Stunde zu bescheren, heißt es in der Mitteilung. Wer interessiert ist, den aktuellen Tatort-Band-Gottesdienst zu Hause zu feiern, kann sich bis Weihnachten kostenfrei an den evangelischen Kirchen in Dettelbach, Neuses und Schernau gerne einen Beutel mitnehmen. Falls die Vorräte nicht reichen, nimmt das Pfarramt Schernau Anfragen für Nach-Bestellung entgegen, heißt es abschließend.