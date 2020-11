Dettelbach vor 42 Minuten

Dettelbacher Stadtrat: Welche Zukunft hat das Götz-Haus?

Wie geht es weiter mit dem Götz-Haus am Dettelbacher Marktplatz? Um die Sanierung und Nutzung des Anwesens geht es an diesem Montag im Dettelbacher Stadtrat im Sitzungssaal des historischen Rathauses. Das Renaissance-Gebäude war 2012 von der Stadt gekauft worden. Aus dem eigentlichen Ziel, das hässliche Entlein am Marktplatz 7 wieder zu einem Schmuckstück werden zu lassen, wurde jedoch lange Jahre nichts. In dem 1577 erbauten Gebäude sollte zuletzt die Umweltstation des Landkreises eingerichtet werden - der Plan scheiterte jedoch und die Umweltstation entsteht nun in Marktsteft.