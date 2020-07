Dettelbacher Stadtrat ruft Bürger zu Mitgestaltung auf

In der jüngsten Stadtratssitzung in Dettelbach standen etliche Themen an. Ein Anliegen der Stadträte ist es, die Bürger auf die im vergangenen Jahr gegründete interkommunale MainLand Allianz aufmerksam zu machen. Neben der Stadt Dettelbach sind die Gemeinden Albertshofen, Biebelried, Buchbrunn und Mainstockheim Teil des Zusammenschlusses, der ein Integriertes Ländliches Entwicklungskonzept (ILEK) erarbeiten möchte. Hierzu sind die Bürger der fünf Gemeinden aufgerufen mitzuwirken, um ökonomische, ökologische und soziale Projekte, die eine Gemeinde alleine nicht realisieren kann, zusammen zu planen und umzusetzen. Die Auftaktveranstaltung hierzu findet am Donnerstag, 23. Juli, um 19 Uhr im Autokino im Mainfrankenpark statt. Der Abend bietet für alle Interessierten eine erste Möglichkeit, an der Allianz mitzuwirken und eigene Ideen einzubringen.

Fähre wird teurer

Für diejenigen Bürger, die zwischen der Stadt Dettelbach und Mainsondheim pendeln oder die Strecke in ihrer Freizeit nutzen, gibt es gleich zwei Neuigkeiten: Zum einen werden die Fährpreise, die zuletzt 2014 gestiegen sind, leicht erhöht. Im Gegenzug dürfen künftig nicht nur alle Kinder unter 14 Jahren und Schüler, sondern auch alle Azubis aus dem Gemeindegebiet die Fähre kostenfrei nutzen. Des Weiteren beschloss der Stadtrat, dass die Verwaltung mit den zuständigen Behörden und dem Betreiber der Schleuse in Kontakt tritt, um in Zukunft einen Übergang für Fußgänger und Radfahrer über den Main zu ermöglichen. Besonders die Bürger aus Mainsondheim stehen dem Projekt positiv gegenüber. Momentan müssen sie abends, nachdem die Fähre geschlossen ist, einen großen Umweg in Kauf nehmen, um nach Dettelbach und zurück zu kommen.

Trotz Corona gute Finanzlage

Aus der Kämmerei kommen indes negative und positive Meldungen. Durch gute Wirtschaftlichkeit konnte die Stadt Dettelbach in den letzten Jahren mehrere Millionen Euro an Rücklagen bilden. Dies helfe laut Kämmerer Thomas Mayer nun auch, die Corona-Krise halbwegs gut zu überstehen. Zwar brechen in diesem Jahr viele Gewerbesteuereinnahmen weg, dennoch könne man durch die Einsparungen in den vergangenen Jahren auch in der Krise aktiv sein und Projekte voranbringen.

Der Stadtrat genehmigte der BRK-Bereitschaft Dettelbach die Übernahme der Anschaffungskosten für ein neues Einsatzfahrzeug. Das alte, das zwölf Jahre im Einsatz war, ist nicht mehr dienstfähig. Profitieren wird hiervon der Sanitätsdienst, der bisher alles selbst finanziert, darunter Verbandsmaterialien und Schutzausrüstung. Da in einem Jahr durchschnittlich 280 Einsätze zu bewältigen sind, haben auch die Patienten etwas von der Anschaffung, da die nächstgelegenen Rettungswagen in Kitzingen und Wiesentheid stehen und die Helfer vor Ort mit dem neuen Auto besser Erste Hilfe leisten können.