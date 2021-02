Dettelbach aktualisiert vor 33 Minuten

Dettelbacher Stadtrat: Campinganlage für den Naturbadesee?

Der Dettelbacher Stadtrat beschäftigt sich am Montag, 8. März, mit den Gebühren der Mainfähre. Zudem geht es um Gewerbegebietsflächen südlich des Mainfrankenparks, die von der Gemeinde Biebelried geplant werden. Ein weiterer Tagesordnungspunkt betrifft den Dettelbacher Naturbadesee. Dort will die Kitzinger Firma Alpacamp eine Freizeit- und Campinganlage mit Gastronomie errichten. Beginn ist um 19 Uhr. Um genügend Platz in der Pandemie-Zeit zu haben, findet die Versammlung diesmal nicht im Historischen Rathaus, sondern in der Maintalhalle statt, teilt die Stadt Dettelbach mit.