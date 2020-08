Dettelbach vor 40 Minuten

Dettelbacher Senioren basteln Schultüten für Schulkinder

Eine Überraschung erwartete die künftigen Schulkinder aus dem Haus für Kinder St. Sebastian im Altenheim Hornsches Spital in Dettelbach. Die Bewohner bastelten und befüllten Schultüten als Geschenk für den bevorstehenden Schulstart, heißt es in einer Mitteilung an die Presse. Aufgrund der aktuellen Situation konnten die gemeinsamen monatlichen Sing- und Spieltreffen nicht wie gewohnt stattfinden. Umso größer war die Freude bei den Kindern und Bewohnern bei der Begegnung im Spitalgärtchen. Überrascht und freudestrahlend nahmen die Kinder ihre bunten Schultüten entgegen. Über diese besondere Aktion der Bewohner freuten sich mit den Kindern Einrichtungsleitung Manuela Welter, Heimleiter Dominik Graber und Bürgermeister Matthias Bielek.