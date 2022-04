Die Bewältigung der Corona-Beeinträchtigungen stellte für alle Schulen eine große Herausforderung dar. Deshalb freute sich die Realschule Dettelbach sehr, dass ihre erbrachten Leistungen in dieser Zeit durch die Staatssekretärin des Kultusministeriums, Anna Stolz, gewürdigt wurden. Neben den vielen schwierigen Situationen im Unterrichtsalltag organisierte die Schulgemeinschaft trotz Pandemie eines der bisher spektakulärsten Schulprojekte, schreibt die Schule in einem Pressebericht.

Der Space-Day mit Stratosphärenflug demonstrierte eindrucksvoll die Leistungsfähigkeit, die Begeisterung und die Motivation der Schulfamilie in dieser Zeit. Auch unter erschwerten Bedingungen ist es den Beteiligten gelungen, den Unterricht innovativ und kreativ zu gestalten. Staatssekretärin Stolz war beeindruckt vom "Unterricht am Rande des Weltalls" und dem Engagement der Schule, MINT-Projekte so spannend und öffentlichkeitswirksam in Szene zu setzen. "Ihnen ist es gelungen, gestärkt aus dieser schweren Zeit zurückzukehren", sagte die Staatssekretärin in Dettelbach.

In ihrer Rede würdigte Sie den Zusammenhalt an der "familiären" Schule und dankte den anwesenden Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften für die Geduld, Flexibilität und Disziplin im Distanz- und Wechselunterricht der Pandemie. Nach der Laudatio übergab Stolz im Namen des Kultusministeriums eine Urkunde und 1000 Euro Geldpreis.

Projektleiter Roman Kruse gab einen Ausblick auf den geplanten zweiten Stratosphärenflug. Bereits jetzt erarbeitet eine Schülergruppe die Inhalte für einen erneuten Ballonstart zum Ende des Schuljahres 2022. Die Schule verfüge nun über Kompetenzen und Erfahrungen, die einen zweiten Start in die Stratosphäre begünstigen würden, erläuterte Kruse.

Mit dabei seien diesmal auch Technik und Experimente der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt sowie das Fraunhofer Institut. "Die Experimente und Effekte werden noch professioneller und spektakulärer – mehr wollen wir jedoch noch nicht verraten", sagte Kruse.