Die Schützengesellschaft Dettelbach von 1471 hat ihre Schießanlage modernisiert. Bereits im vergangenen Jahr wurde der seilzugbetriebene Parcours auf digital-elektronisch umgebaut. In ihrer Hauptversammlung am Dienstag im Schützenhaus Dettelbach zogen die Schützinnen und Schützen Bilanz, nachdem das Treffen im vergangenen Jahr wegen des Corona-Lockdowns ausgefallen war.

30 000 Euro hat die neue Schießanlage gekostet, resümierte Vorsitzender Siegfried Weinig. 40 Prozent erhielt die Vereinigung an Zuschüssen vom Bayerischen Sportschützenbund. Weitere Gelder gingen von der Stadt Dettelbach und von mehreren Sponsoren ein. Im Mittelpunkt der Zusammenkunft standen die Wahlen der Funktionäre.

Erster Schützenmeister bleibt Siegfried Weinig, Zweiter Schützenmeister ist Sven Rauch. Um die Finanzen kümmern sich die Schatzmeister Ursula Falkenstein und Florian Falkenstein. Als Schriftführer schreibt weiter Hans-Jürgen Köllner die Protokolle. Neuer Sportwart ist Roland Körting, sein Stellvertreter ist Rudolf Will. Kassenprüfer sind Monika Leirich und Sandra Reinfelder. Als Beisitzer unterstützen Peter Leirich, Maximilian Rauch und Jakob Brimer das Vorstandsteam. Jugendsprecher ist Felix Schmotz.

Ehrungen und Terminplanung

Ehrenurkunden für 40-jährige Mitgliedschaft bei den Schützen erhielten Hans-Jürgen Köllner und Siegfried Weinig. Der alte und neue Schützenmeister erinnerte an das Königsschießen zu Beginn des vergangenen Jahres. Die Königskette holte sich Maximilian Rauch, seine Ritterinnen wurden Katharina Falkenstein und Monika Leirich. Bedingt durch Corona konnten seitdem keine Veranstaltungen mehr stattfinden, bedauerte Weinig.

Die Restaurierung an der Statue Guter Hirt am Schützenhaus habe man vor Corona noch erfolgreich abschließen können. Mit Blick nach vorne nannte der Schützenmeister die nächsten Termine, die bei niedriger Inzidenz stattfinden sollen. Am 10. und am 17. August findet das Kirchweihschießen statt, am 14. und 21. September das Königsschießen. Die Königsproklamation soll dann am 9. Oktober um 17 Uhr im Schützengarten sein. 2022 soll wieder ein Vereineschießen stattfinden. Alle Vereine der Stadt und der Stadtteile können mit Mannschaften daran teilnehmen.