Aufregende, spannende und vor allem sportliche Tage verbrachten die 8. Klassen der Realschule Dettelbach im Bayerischen Wald. Ziel war das Sportcamp in Regen, ein Schullandheim, das auf pädagogische Sportfahrten spezialisiert ist.

Das abwechslungsreiche Programm begeisterte die Schülerinnen und Schülern von Beginn an. Jeden Tag durften die Schüler unterschiedliche Bewegungsbausteine erleben. Der Fokus lag dabei auf Sportarten, die die Kinder im Allgemeinen aus ihrem Alltag nicht kennen. So wagten sie sich z.B. beim Klettern unter einer Brücke in luftige Höhen. An einem anderen Tag versuchten sich die Schüler im Bogenschießen und kürten ihren eigenen Schützenkönig in einem kurzweiligen Klassenwettkampf. In der Turnhalle lag der Fokus auf dem Kennenlernen neuer, actionreicher Sportspiele, die einen Schwerpunkt in der Schulung unterschiedlicher koordinativer Fähigkeiten hatten. Auch ein Sommerbiathlon stand auf dem Programm. Lasergewehre und echte Biathlonscheiben suggerierten das Gefühl, tatsächlich in einer Loipe unterwegs zu sein und den Kampf um Medaillen auszutragen. Beim gemeinsamen Floßbau stärkten die Schülerinnen und Schüler das Gemeinschaftsgefühl und den Zusammenhalt. Theoretiker und Praktiker der jeweiligen Klassen arbeiteten Hand in Hand und lösten diese Aufgabe, so dass am Ende alle Kinder eine Floßfahrt auf dem Fluss Regen absolvieren konnten. Wölfe, Luchse, Ur-Ochsen und Wildpferde lernten sie auf einer ausgiebigen Wanderung durch den Nationalpark Bayerischer Wald kennen.

Neben den festen Programmpunkten hatten alle Kinder natürlich auch viel Zeit, um die zahlreichen Sportangebote der Jugendherberge zu nutzen. So trafen sich die Klassen jeden Abend, um ein Fußballspiel gegen eine andere Schule auszutragen. Der faire und stimmungsvolle Wettkampf wurde von vielen Zuschauern beobachtet und sorgte für eine gute und ausgelassene Stimmung.

Von: Florian Huth (Lehrer, Staatliche Realschule Dettelbach)