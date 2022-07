Am Samstag und Sonntag, 6. und 7. August, findet jeweils ab 14 Uhr das Dettelbacher Marktplatzfest zwischen den Torbögen der Stadtpfarrkirche und den Fachwerkhäusern statt. Das teilt das KUK in einem Schreiben mit.

Am Samstag sorgen Frankinelli musikalisch für jede Menge Spaß und am Sonntag tritt Bernhard Schäfer mit den black house 3 auf. Für die Kinder gibt es am Samstag um 17 Uhr den beliebten Märchenspaziergang mit der Märchenfee Helene Sauter. Am Sonntag wird im historischen Rathaus Zauberer ZaPPaloTT um 14 und 16 Uhr mit seinem interaktiven Mitmachtheater für strahlende Kinderaugen sorgen. Um Anmeldung zum Märchenspaziergang sowie den beiden Shows des Zauberers wird gebeten.

Bereits am Freitag, 5. August, können sich die Gäste einer Nachtwächterführung durch Dettelbachs Gassen anschließen. Und am Sonntag gibt es noch die Möglichkeit, Dettelbach und die Weinberge ab 11 Uhr auf dem Segway zu erleben.

Information und Anmeldung unter www.dettelbach-entdecken.de, Tel.: (09324) 3560.