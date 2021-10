Dettelbach vor 26 Minuten

Dettelbacher Kriegerdenkmal wurde renoviert

Das Kriegerdenkmal in Dettelbach erstrahlt wieder in neuem Glanz. Der Zahn der Zeit hatte auch an der Erinnerungsstätte für die Gefallenen des Ersten und Zweiten Weltkriegs genagt: Große Risse zogen sich über die Gebäuderückseite und der Putz platzte ab, wie die Stadt Dettelbach in einer Mitteilung schreibt. Deshalb wurde der Putz der 1929 errichteten halboffenen Säulenhalle erneuert und die Fassade ausgebessert und mit Tiefgrund gefestigt. Außerdem ist die Gebäudefläche mit einem Gewebe vollständig überzogen worden und mit Silikonfarbe neu angestrichen worden. Weil der Dachübergang des Gebäudes im Laufe der Zeit ausgeblichen war, wurde auch dieser mit einem neuen Farbanstrich versehen. Von der Unterfränkischen Kulturstiftung des Bezirks Unterfranken wurde die circa 2700 Euro teure Renovierung mit 180 Euro bezuschusst.