Jeden Dienstag treffen sich die Damen der Dettelbacher Gymnastikgruppe zum Training in der Sporthalle der Rudolf-von-Scherenberg Volksschule. Sie starten mit Laufen und Dehnen zum Aufwärmen. Weiter geht es mit Übungen für den Rücken, Gleichgewichtstraining freistehend sowie an der Wand und Sport mit Therabändern, Stäben und Bällen für die Muskelstärkung. "Partnerübungen mit dem Gymnastikball baue ich auch immer mal ein. Dabei ist Schnelligkeit und Konzentration gefragt", erklärt Trainerin Gudrun Fackelmann.

Anschließend lassen die Dettelbacherinnen den Abend in der Gastwirtschaft ausklingen, im Sommer auch mal mit einem Picknick. "Das ist immer das Schönste", erinnert sich Teilnehmerin Marlis Heinlein zurück. Etwas wehmütig erzählt sie davon, denn aktuell können sie sich gar nicht treffen. "Im Sommer konnten wir uns noch im Freien im Gartencafé sehen, doch jetzt ist nichts mehr möglich. Wir gehören ja alle zur Risikogruppe", bedauert Heinlein.

Mehr als nur ein Sportverein

In dem Gymnastikverein geht es also um mehr als nur um Sport. Der Verein lebt von gemeinsamen Freizeitaktivitäten und sozialen Kontakten. Seit 55 Jahren besteht die Gymnastikgruppe als Abteilung des Turnvereins Dettelbach. Dadurch sind enge und lange Freundschaften entstanden. "Wir hatten schon immer einen sehr starken Zusammenhalt und sind alle füreinander da. Fünf unserer Turnschwestern haben wir auch in ihrer Krebserkrankung begleitet", so Heinlein. Sie organisiert jedes Jahr die Ausflüge und Feiern, die wichtiger Bestandteil der Gruppe sind. Einmal im Jahr reisen die Damen in eine Stadt Deutschlands, wie vergangenes Jahr nach Fulda. Außerdem entstehen immer schöne Erinnerungen während der Faschings- und Weihnachtsfeier. "Viel Spaß hatten wir in der Kaffeebar am Weinfest, die wir 18 Jahre lang betreut haben", sagt Heinlein lächelnd.

Die Corona-Pandemie hat den Verein und die Mitgliederinnen ziemlich gelähmt, gerade jetzt im Winter: kein Training mehr und kein Austausch mit Anderen in der Gaststätte. Die meisten der 19 aktiven Teilnehmerinnen vermissen die Geselligkeit und die Diskussionen über Politik, Kirche und Familie. "Für viele von uns, die verwitwet sind, brach ein wichtiger Kontakt weg. Einsamkeit ist ein großes Thema für uns", berichtet Heinlein aus der Gruppe. "Etwas können wir in unserer neuen WhatsApp Gruppe diskutieren, aber es ist nicht dasselbe", sagt die Gymnastikerin Gerlinde Schadel. Die Damen sind aktuell fast nur über Telefon in Kontakt. Eine kleine Gruppe, die ein Smartphone besitzt, trainiere manchmal über eine Gymnastik-App zusammen, so Heinlein. Die Damen probieren also auch neue Wege aus. Ein Livestream ist aber nicht realisierbar, da nicht alle die technischen Möglichkeiten dafür haben.

Regelmäßiges Trainieren ist wichtig

Jetzt merken sie, wie viel das regelmäßige Üben mit einer Trainerin wert ist. Gerade im Alter sei das wichtig, betont Schadel: "Wir müssen gerade dann den Körper fit halten und immer weitermachen, auch wenn wir natürlich keine sportlichen Höchstleistungen mehr erbringen." Vielen Teilnehmerinnen fehlt zu Hause jedoch auch die Motivation, eine Dreiviertelstunde zu üben wie beim Training. "Das macht man zwei Wochen und dann wird es weniger. Es fehlt einfach der Spaßfaktor durch das gemeinsame Üben", sagt Heinlein.

Auch Schadel bestätigt, dass zu Hause ohne die Geräte und die Anleitung durch die Trainerin die Motivation nicht so hoch sei wie sonst. "Unsere Trainerin macht sich da immer viele Gedanken und bietet uns abwechslungsreiche Übungen", meint Schadel. Jeder könne teilnehmen und die Übungen auch individuell mit Pausen gestalten. "Das ist auch das Besondere an unserer Gruppe. Ich gestalte die Übungen so, dass unsere jüngsten Aktivmitglieder mit 71 etwas davon haben aber auch die ältesten Aktiven mit 87 mitmachen können", erklärt Fackelmann. Doch Fackelmann und Abteilungsleiterin Marga Luckert, die schon 55 Jahre die Gruppe koordiniert, sind zuversichtlich, dass nach der Pandemie wieder alle zusammenfinden, die so lange miteinander trainiert haben.