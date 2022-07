Dettelbach vor 27 Minuten

Dettelbacher Grundschüler auf Spurensuche mit Ping Pinguin

Zum Ende des Schuljahres gab es für die Grundschüler der Rudolf-von-Scherenberg-Grundschule noch mal ein ganz besonderes Erlebnis. Die Stadtbibliothek im KUK Dettelbach lud alle Schüler der 1. bis 4. Klasse zur einer interaktiven Lesung mit dem Kinderbuchautor Christian Seltmann ins Historische Rathaus ein. Gemeinsam mit dem Autor nahmen die Kinder ihr eigenes Hörspiel auf. Christian Seltmann erzählte die Geschichte von Ping Pinguin und begleitete die Geschichte mit Mundharmonika und Gitarre. Die Kinder belebten das Hörspiel mit Geräuschen, die sie mit Mund, Händen und Füßen selbst machten. Hierbei hieß es gut aufpassen um den Einsatz nicht zu verpassen. Am Ende entstand so ein ganz eigenes Hörspiel das die Lehrerinnen und Kinder nun je nach Lust und Laune anhören können. Christian Seltmann studierte Geschichte, Germanistik und Philosophie in Bochum. Er war Matratzenlieferant, Radiosprecher, Krankenwagenfahrer, Universitätsdozent, Fremdenführer und vieles mehr. Heute lebt er mit seiner Frau und zwei Kindern in Coburg und schreibt Kinderbücher.