Die Stützpunktfeuerwehr der Stadt Dettelbach hat einen neuen Kommandanten. Nach sechs Jahren trat Simon Apfelbacher nicht mehr an. Zum Nachfolger wählten 44 Wahlberechtigte auf der Grundlage des bayerischen Feuerwehrgesetzes den bisherigen Vize Johannes Schraud zum Kommandanten. Neuer Stellvertreter wurde Tobias Sauer.

In der Feuerwehrdienstversammlung hatte Bürgermeister Matthias Bielek zunächst die immer wieder bewiesene Zuverlässigkeit der Feuerwehr und seinen großen Respekt dafür unterstrichen.

Schon die Bereitschaft zum ehrenamtlichen Einsatz sei ein wertvoller Dienst, merkte Landrätin Tamara Bischof an. Erst in der Nacht zuvor habe die Feuerwehr in Kitzingen beim Sturm-Einsatz bewiesen, wie wesentlich die ständigen Übungen für den Erhalt der Leistungsfähigkeit seien. Hinzu komme eine gute Ausrüstung. Es sei immer wieder beeindruckend, was an Gerät vorhanden sei und eingesetzt werden könne.

Feuerwehren brauchen Gerät und fachkundige Freiwillige

Kreisbrandrat Dirk Albrecht lobte den Einsatz der Kommunen, denn ohne Investitionen gehe gar nichts. Dazu brauche man aber auch Leute, die mit dem Gerät umgehen könnten. Dazu gäben die Alten ihre Erfahrung an die jungen Erwachsenen weiter.

Kommandant Apfelbacher erstattete Bericht für die vergangenen zwei Jahre, in denen es zu 69 Einsätzen mit 960 Einsatzstunden kam. 43 Technische Hilfeleistungen und 21 Brandeinsätze waren zu meistern. Dazu – soweit möglich – Übungen, Ausbildungen und Lehrgänge. Derzeit verfügt die Dettelbacher Feuerwehr über 64 Einsatzkräfte, darunter 26 Atemschutztragende.

Im Vorjahr war der Gerätewagen Logistik (GWL 1) zur modularen Beladung in Dienst gestellt worden. Erst vor wenigen Wochen folgte ein neues Löschgruppenfahrzeug (LF 20), welches das 31 Jahre alte Tanklöschfahrzeug (TLF 16/25) ersetzt und zukünftig als erstes Fahrzeug im Löschzug ausrücken wird.

Jugendwart Matthias Baumann bildet derzeit 15 Jugendliche aus, darunter fünf Anwärterinnen. Zuletzt hatte er neun Jungfeuerwehrler an die aktive Wehr abgegeben.

Ehrung von Michael Weikert

Landrätin Bischof und KBR Albrecht übernahmen die Ehrung von Michael Weikert für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst. Er habe sich großen Respekt und Anerkennung in der Feuerwehr erworben und sei zum Vorbild für die Jugend geworden, lobten ihn die Verantwortlichen. Für 40 Jahre Einsatzbereitschaft könne man nur danken. Weikert erhielt mit seiner Ehefrau als Geschenk einen einwöchigen Aufenthalt im Feuerwehrerholungsheim in Bayrisch Gmain.

Der neue Kommandant Schraud dankte für das Vertrauen und den überwältigenden Zuspruch. Sein Stellvertreter Sauer sei erst seit kurzem in der Dettelbacher Feuerwehr, war aber bereits Stellvertreter in seiner Heimatfeuerwehr bei Aschaffenburg. Die Leistungsprüfungen nannte er als sein Steckenpferd.