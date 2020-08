Dettelbach vor 1 Stunde

Dettelbacher Ferienkinder besuchten eine Imkerin

Drohnen sind nicht in jedem Fall technische Fluggeräte. Dies und vieles mehr über Bienen erfuhren 17 Dettelbacher Ferienkinder beim Besuch der Imkerin Sonja Heinemann, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Umwelt- und Naturschutzgruppe Dettelbach im LBV (Landesbund für Vogelschutz) versucht, jährlich wechselnde Angebote für die Kinder im Ferienprogramm zu veranstalten. In diesem Jahr gab es einen Besuch bei den Bienen von Imkerin Sonja Heinemann. Diese stehen nämlich auf dem von der LBV-Ortsgruppe gestalteten Totholzgarten. Ausgestattet mit Imkerblusen konnten sich die Kinder gefahrlos den Bienenstöcken nähern. Außerdem lenkte die Imkerin die Bienen mit Rauch aus einem Smoker ab und reduzierte so deren Aggressivität.