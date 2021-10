Na, das war doch mal ein Lob am Donnerstagabend im Energie- und Umweltausschuss in Dettelbach, als nach zwei vorangegangenen Referenten Ralf Demmerle zu Wort kam. Denn, was er da im Ausschuss erlebt hatte, das kannte er aus dem heimischen Thüringen nicht, "da sind wir in Thüringen noch hinter dem Mond".

Die Standortanalyse für Freiflächen-Photovoltaik und die Ergebnisse des Energiecoachings waren in der Sitzung abgehandelt, als es um die Modalitäten der Ausschreibung der städtischen landwirtschaftlichen Pachtflächen ging. Hier war Demmerle als Vertreter der Arbeitgemeinschaft bäuerlicher Landwirtschaft und der Nabu-Stiftung Nationales Naturerbe geladen, um den Räten Maßgaben für ein System zu Verpachtung dieser Flächen an die Hand zu geben, die nicht nur auf den Höchstbietenden abzielen. Eigentlich hätten die Flächen schon 2020 verpachtet werden sollen, da die Stadt aber um ein neues Vergabeverfahren ringt, wurde die bisherige Pacht um ein Jahr verlängert.

Kriterien wie Betriebsgröße, Strohhaltung der Tiere und mehr

Es war eine ganze Reihe an Kriterien, etwa die regionale Herkunft des Pächters, die Betriebsgröße, soziale oder solidarische Landwirtschaft, Freiland- oder Strohhaltung der Tiere und vieles mehr, die Demmerle da auflistete. Sicher nicht alles für Dettelbach geeignet, denn Thüringen hat eine deutlich anders geprägte Landwirtschaft als die Gegend hier. Ein Teil der Kriterien allerdings könnte die Auswahl der Pächter einschränken.

Im zweiten Teil des Vortrags ging es um den Pachtvertrag selber, der sich aber sehr an der Pachtfläche orientieren sollte. Auch dafür hatte Demmerle Vorschläge dabei. Wichtig hier: Die Landwirte am Entscheidungsprozess beteiligen. Der Beschluss: Die Verwaltung soll sich auf ökologische Kriterien zur Vergabe der Pachtflächen festlegen und diese für die Pachtausschreibung 2022 ausarbeiten.

Die Investoren stehen Schlange, Freiflächenphotovoltaik ist immer noch der große Renner. Doch wohin damit, soll nicht ein Flickenteppich in der Landschaft entstehen. "Wir wollen Photovoltaik, aber nicht überall", sagte Bürgermeister Matthias Bielek dazu. Eine Analyse, wo in Dettelbach solche Flächen ausgewiesen werden könnten, stellte Anna Urban von der Gesellschaft für Landmanagement und Umwelt "Klärle GmbH" online zugeschaltet vor.

Bodendenkmäler oder einsehbare Flächen wurden ausgeschlossen

Flächen wie Bodendenkmäler, Schutz- und Überschwemmungsgebiete, aber auch Äcker mit Bodenpunkten von über 60 oder einsehbare Flächen wurden auf einem Plan markiert und damit ausgeschlossen. Jetzt ist die Verwaltung am Zug, geeignete Flächen für Photovoltaik genauer zu definieren, einen Kritereinkatalog zu erarbeiten und in den Flächennutzungsplan aufzunehmen.

Dritter Vortragender des Abends war Ralf Deuerling, der nochmals Details aus der Untersuchung durch das Förderprojekt "Energiecoaching Plus" vorstellte. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sollen, so der Beschluss, nun nach und nach umgesetzt werden. Was wohl schneller verwirklicht wird, als vorgesehen ist die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED. Dies sollte nach einem Stadtratsbeschluss immer erst dann erfolgen, wenn die Leuchten ausfallen. Die Analyse zeigt aber, dass bei einer sofortigen Umstellung in den kommenden 15 Jahren rund eine Million Euro eingespart werden kann.