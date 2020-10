Der Antrag unter Punkt sieben liest sich sperrig: "Antrag zur Festsetzung von Gestaltungsvorgaben in Bebauungsplänen bezüglich unbebauter Flächen der bebauten Grundstücke". Einer der Sätze, die auch nach dreimaligem Lesen nicht klarer werden.

Inhaltlich wird es auch nicht gerade einfacher, der eigentliche Antrag von Eva-Maria Weimann (SPD) geht so: "Nicht überbaubare, sowie überbaubare, aber nicht bebaute Grundstücksflächen sind gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten. Die Anlage und flächige Abdeckung von gärtnerisch anzulegenden Flächen mit Mineralstoffen (Kies, Wasserbausteine etc.) oder Kunststoff ist – außer für Wege und Zufahrten – ausgeschlossen."

Einfacher gesagt: In Dettelbach soll es keine kompletten Schottergärten mehr geben. Das gilt für künftige Baumaßnahmen. Wer bereits einen Schottergarten hat, genießt Bestandsschutz. Der Dettelbacher Stadtrat war sich da in seiner Sitzung am Montagabend prinzipiell einig. Dennoch entbrannte zunächst eine größere Diskussion, ab wann es denn zu viel ist. Müsse nicht individuell nach der Größe der Steinflächen entschieden werden? Kann man es tatsächlich pauschal verbieten, wenn einer Steine in seinem Garten haben will?

Genaue Definition fehlt

Eine genaue Definition fanden auch die 17 Stadträte nicht. Aber das, was man gemeinhin unter einem Schottergarten versteht, soll eben künftig nicht mehr sein. Zumal es inzwischen wohl schon einige Beispiele mit bis zu 500 Quadratmeter Kies im Vorgarten vor Ort gibt. Die CSU störte sich indes an der "flächigen Abdeckung", Raimund Sauer hätte hier lieber "großflächig" stehen gehabt, was aus seiner Sicht mehr Spielraum ermöglicht hätte. Ein entsprechender Antrag fiel jedoch mit 6:11 Stimmen durch.

Danach wurde über den ursprünglichen Antrag abgestimmt, der dann mit 14:3 Stimmen durchging. Damit ist klar: Die Steinwüsten haben sich in Dettelbach erledigt. Bei der Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen werden die oft auch "Gärten des Grauens" genannten gnadenlos zugeschotterten Gärten somit nicht mehr zugelassen. Das sei, so befand abschließend etwa Anja Heinisch (Freie Wähler) letztlich ein Beitrag zum Arten- und Umweltschutz.