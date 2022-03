Wie geht es weiter mit der Dettelbacher Grund- und Mittelschule? Für den geplanten Umbau der Rudolf-von-Scherenberg-Schule gibt es mehrere Konzepte. Für weitere konkrete Planungen will der Stadtrat nun eine Schulkommission einsetzen. Ein beratender Teil der Kommission soll zudem jeweils eine beauftragte Person des Elternbeirates, der Schulleitung und des Architekturbüros sein.

Ein weiteres Thema ist der Radweg zwischen Effeldorf und Dettelbach-Bahnhof. Das beauftragte Ingenieurbüro legt dazu eine Entwurfsplanung vor, der außer dem Bau der Radwegverbindung auch die Querung der Ortsstraße sowie eine Mitverlegung von Leerrohren mit Kabelzugschächten vorsieht. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 500 000 Euro, wobei Fördermittel von 80 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten beantragt sind.

Den Stadtrat beschäftigen wird zudem der Krieg in der Ukraine. Um den Flüchtlingen zu helfen, hat die Stadt die Anlaufstelle "Ukraine Hilfe Dettelbach" gegründet. Hier werden alle Hilfsangebote gesammelt und entsprechend koordiniert. In einer Resolution will sich der Stadtrat verpflichten, Geflüchtete aufzunehmen und jede mögliche Unterstützung zu leisten.

Der Stadtrat Dettelbach trifft sich am Montag, 14. März, zunächst um 18.30 Uhr zu einem Ortstermin in der Schule. Die Sitzung findet unmittelbar danach gegen 19 Uhr im Sitzungssaal des Historischen Rathauses statt.