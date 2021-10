Dettelbach vor 1 Stunde

Dettelbach: Museumsführung trotz abgesagter Museumsnacht

Normalerweise laden die mittlerweile fünf Museen in der Altstadt von Dettelbach zur Museumsnacht im Oktober ein, um ihre kleinen und großen Schätze zu präsentieren. Es gibt Sonderausstellungen, Führungen und natürlich den ein oder anderen Wein. In diesem Jahr macht es Corona den kleinen Museen nicht einfach, Hygienekonzepte einzuhalten und umzusetzen. Aus diesem Grund fällt auch die Museumsnacht aus, heißt es in einer Mitteilung des KuK Dettelbach.