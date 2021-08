Seit Anfang August 2021 wurde das Müllsystem in den Friedhöfen im Gemeindegebiet Dettelbach umgestellt. Seither stehen dort nur noch Bio- und Restmülltonnen, wie die Stadt Dettelbach mitteilt.

Bisher funktionierte die Trennung von Grüngut- und Restmüllabfällen laut Mitteilung nur sehr unzureichend. So waren die Grünabfälle zu stark mit Restmüll gemischt und der gesamte Müll musste kostspielig in der Müllverbrennungsanlage entsorgt werden. Um die daraus unnötig entstandenen Kosten künftig zu vermeiden, wurde die Entsorgung umgestellt. Neben der Aufstellung von Bio- und Restmüllbehältern wird die ordnungsgemäße Mülltrennung auf den Friedhöfen auch überwacht werden. Diese Lösung bedeutet eine Ersparnis von über 10 000 Euro pro Jahr und schont zusätzlich die Umwelt durch die strikte Trennung der Abfälle, so die Mitteilung.

Wichtig ist, dass bei der Entsorgung der Abfälle auf eine strikte Mülltrennung geachtet wird.

In die Restmülltonne gehören Grablichter, Trauerschleifen, Kranzunterlagen, Gestecke, Schnittblumenverpackungen und sonstige Verpackungen.

In die Biotonne müssen Pflanzenabfälle von den Grabstätten, Schnittgut, pflanzliche Abfälle von Grabgestecken und –kränzen. Wichtig: Kranz- und Gesteckunterlagen werden in der Restmülltonne entsorgt.