Tödlicher Arbeitsunfall im Kreis Kitzingen: An der Schleuse Dettelbach kam es am Sonntagmittag (22.11.2020) zu einem Unfall bei dem ein 23 Jahre alter Mann tödliche Verletzungen erlitt. Das Polizeipräsidium Unterfranken berichtete, dass der Matrose eines Gütermotorschiffes bei einem Betriebsunfall ums Leben kam.

Das Schiff aus Belgien befand sich auf dem Weg zum Dettelbacher Hafen, um 1.500 Tonnen Gips abzuliefern. Da die Ladestelle jedoch von einem anderen Schiff belegt war, entschloss sich der Schiffsführer im Oberwasser an der Schleuse anzulegen.

Schwerer Unfall beim Anlegen: Matrose (23) stirbt

Der 23-jährige Matrose befand sich am Bug des Schiffes, um es mit einem Tau an einem Poller an Land festzumachen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verfing sich dabei das Tau zwischen dem sogenannten Reibholz - einer Schutzleiste aus Kunststoff, die das Boot beim Anlegen vor Kratzern schützen soll - und der Uferwand.

Das Reibholz geriet dabei scheinbar derart unter Spannung, dass es nach oben katapultiert wurde und den 23-Jährigen am Kopf traf. Er erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass der alarmierte Notarzt nur noch seinen Tod feststellen konnte.

Die an Bord verbliebenen Schiffseigner, ein Ehepaar aus Belgien, werden von einem Notfallseelsorger betreut. Die Ermittler schließen Fremdverschulden an dem Unfall zum gegenwärtigen Zeitpunkt aus.

Symbolfoto: Jörg Hüttenhölscher/Adobe Stock