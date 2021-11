Die Deutsche Glasfaser und die Stadt Dettelbach - das könnte der Beginn einer schnellen Verbindung sein. Bei der nächsten Stadtratssitzung am Montag, 29. November, geht es um eine mögliche Glasfaserinfrastruktur, die von der Firma errichtet und auch eigenwirtschaftlich betrieben werden könnte.

Was tun in Zeiten steigender Grundstückspreise? Wie schafft man als Stadt ausreichend Wohnraum für untere und mittlere Einkommensschichten, um nicht zuletzt einen Wegzug zu vermeiden? Bis 2017 praktizierte die Stadt Dettelbach ein so genanntes Einheimischenmodell. Dieses Modell war jedoch nicht mehr rechtskonform und musste angepasst werden. Um diese Anpassung geht es ebenfalls am Montag: Wie könnte ein überarbeitetes Einheimischenmodell aussehen?

Und auch darum geht es: Die Erschließung der Baugrundstücke an der „Bibergauer Straße“ ist nahezu abgeschlossen. Die Stadt Dettelbach kann acht Baugrundstücke zum Verkauf anbieten. Welcher Preis aufgerufen werden soll, muss jetzt von den Räten entschieden werden.

Die Sitzung findet am Montag, 29. November, im Historischen Rathaus in Dettelbach statt. Beginn ist um 19 Uhr.