Alle Spielplätze auf Vordermann bringen – das hat sich der Dettelbacher Stadtrat fest vorgenommen. Der Plan ist: Jedes Jahr sollen zwei Spielplätze erneuert werden, je einer in der Stadt Dettelbach sowie in einem der Stadtteile. Dafür stehen jährlich 150 000 Euro zur Verfügung. Wobei das Vorhaben einen langen Atem braucht: Allein im Stadtgebiet gibt es neun Spielplätze, in den Stadtteilen sind es zehn.

Dass es gerne auch etwas schneller gehen darf, zeigte sich bei der jüngsten Stadtratssitzung am Montagabend. Eigentlich wäre es nur noch um einen Spielplatz in Dettelbach gegangen, nachdem der Platz in Effeldorf für 30 000 Euro bereits erneuert wurde. Da noch genügend Geld im Spielplatz-Topf ist, werden jetzt gleich zwei Projekte in Angriff genommen.

Zum einen wird die Runderneuerung des Spielplatzes „Riemenschneider Straße“ angegangen. Alles neu heißt es zudem für den Spielplatz „Am Spielberg“ in der Paint, der teilweise auch vom Kindergarten St. Sebastian genutzt wird. Die Umbaumaßnahmen sowie die Anschaffungen von Spielgeräten klappt zwar dieses Jahr nicht mehr, soll aber zügig gleich im Frühjahr 2022 über die Bühne gehen, so der einstimmige Beschluss der Räte.

Ritter statt Muskatzinen

Der ursprüngliche Plan hatte sich kurzfristig geändert, weil die Pläne für den Bereich "Die Anlage“ zurückgestellt wurden, um sie noch einmal zu überarbeiten. In Anlehnung an eine Dettelbacher Spezialität, die Muskatzine, hätte der Spielplatz genau diesen Namen bekommen sollen. Die Räte wollten entlang der Stadtmauer jedoch lieber das Thema Ritter verwirklicht sehen.

Zudem ist gerade der Bereich zwischen Stadtmauer und Staatsstraße – ein ehemaliger Wehrgraben – mehr als nur ein Spielplatz. Ein Gesamtkonzept soll her. Zumal sich die Anlage fast nahtlos an die Mainlände samt Skulpturenpark anschießt, die ebenfalls vor einem umfassenden Umbau steht. Hier die Kräfte zu bündeln und alles aufeinander abzustimmen, ist nun das Motto für das kommenden Jahr.